Cristiano Ronaldo vole un but à la Coupe du Monde 2022 : les internautes se moquent de lui comme jamais

L'égo du joueur se fait défoncer sur Twitter

Le problème pour la star, c'est que si le stade n'y avait vu que du feu sur le moment, les caméras ont rapidement repéré l'arnaque à l'aide de mégas ralentis et zoom impressionnants dont la VAR ferait bien de s'inspirer. Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la vérité ne soit rétablie et que ce but ne soit officiellement accordé à Fernandes. Et pour cause, si deux-trois bouts de cheveux de CR7 auraient effectivement frôlé la balle, cela n'a clairement pas suffit à avoir un impact sur sa trajectoire.

Résultat, non seulement Cristiano Ronaldo voit son compteur être toujours bloqué à un but, le classant derrière Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Olivier Giroud, et il se retrouve désormais au centre de toutes les moqueries sur Twitter.