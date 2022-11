"Ils se sont battus dans le vestiaire" : ça part complètement en c*uille dans l'équipe de Belgique à la Coupe du monde, le seum envahit le groupe

Mise à jour : Ce mardi 29 novembre 2022, lors d'une conférence de presse, les joueurs ont démenti les rumeurs de bagarre. Eden Hazard a déclaré, comme rapporté par L'Equipe : "Oui, je m'entends bien avec Jan. On ne s'est pas battu. De toute façon, il est plus grand que moi". Quant à la réunion de crise, il a précisé : "Il n'y a pas eu grand-chose. Tout ce qui s'est dit, ce sont beaucoup de bêtises. C'était juste une réunion d'une bonne heure entre joueurs. Il s'est dit plein de choses. Des bonnes et des mauvaises. Cela n'a pas plu à certains mais on va de l'avant désormais. Ça sert à ça".

Après les scandales qui éclaboussent la Coupe du Monde 2022 au Qatar, voilà que ce sont les joueurs entre eux qui se déchirent en coulisses du Mondial de foot. Alors qu'une guerre interne aurait éclaté chez les Bleus après les révélations de la femme d'un joueur, ce sont les footballeurs belges qui seraient en froid. Dimanche dernier, la Belgique a perdu face au Maroc (2-0). Et les Diables rouges joueront contre la Croatie ce jeudi 1er décembre 2022. Mais c'est surtout leur supposée bagarre dans les vestiaires qui fait parler.

Le compte Twitter de @ActuFoot_ a cité RTL Info pour cette histoire de baston : "Une grosse altercation est survenue hier entre Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Jan Vertonghen. C'est Romelu Lukaku lui-même qui a dû les séparer". @_BeFootball aussi a repris RTL Info en écrivant que "Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Jan Vertonghen se sont battus dans le vestiaire belge. Romelu Lukaku a dû intervenir pour les calmer ! Le dialogue serait rompu entre plusieurs joueurs de la sélection belge. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne se parlent plus. De même pour Eden Hazard avec Leandro Trossard et Romelu Lukaku avec Michy Batshuayi !".