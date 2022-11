Une guerre interne éclate chez les Bleus ! La femme d'un joueur balance les dossiers en pleine Coupe du Monde et ça fait mal !

S'il y a un poncif encore plus important dans l'esprit de Didier Deschamps que "L'important, c'est les trois points", c'est bien évidemment "Le groupe vient bien". Sous entendu : pour espérer aller loin dans une compétition, il faut réussir à créer une bonne osmose entre les joueurs pour que l'ambiance soit toujours bonne afin d'affronter les nombreux défis.

Malheureusement pour l'entraîneur de l'Equipe de France, là où cette volonté de permettre à ses joueurs d'être heureux ensemble semblait avoir été facilitée par le forfait surprise de Karim Benzema qui aurait libéré quelques Bleus, leur permettant ainsi de remporter les deux premiers matchs à la Coupe du Monde 2022, celle-ci vient de connaître un tremblement de terre inattendu.

"Ce milieu est très hypocrite"

En cause ? A la surprise générale, et alors que le ciel était ENFIN dégagé au-dessus de l'EDF après une inquiétante série de malchances, Marrion Areola - la compagne d'Alphonse Areola, le troisième gardien du groupe France, a profité de son compte Instagram ce week-end pour semer le trouble. Etrangement interrogée par une abonnée sur sa relation avec Marine Lloris, la femme de Hugo Lloris - le gardien titulaire des Bleus, Marrion Areola n'a pas hésité à la tacler encore plus salement que tous les défenseurs français réunis.

"Est-ce je m'entends bien ? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt, a-t-elle notamment écrit, avant de dénoncer son comportement. Quand je suis arrivée pour la première fois, elle ne m'a jamais calculée (ni les autres fois d'ailleurs), même pas un seul bonjour alors qu'elle était la plus ancienne".

Puis, bien décidée à vider son sac publiquement, elle n'a pas hésité non plus à dévoiler une anecdote très spécifique pour casser l'image de Marine Lloris : "Elle a eu un comportement irrespectueux quand la maman d'Al a demandé à faire une photo avec son mari et Alphonse (elle était blasée)". Elle l'a ensuite assuré, "Ce milieu est très hypocrite. Plus je suis loin de tout ça, mieux je me porte".

