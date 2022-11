Les Bleus contents sans Karim Benzema ? "L'atmosphère semble plus légère"

"Sans lui, dimanche dernier, les joueurs, pour une fois vraiment au complet, s'étaient retrouvés dans leur salle de vie commune. Un lieu aménagé (consoles, billards, baby-foot), où les jeunes, après le dîner, jouent aux cartes, au Uno, et les anciens au poker, tout en regardant les matches de la Coupe du monde. La première vraie soirée sympa depuis le début du rassemblement" écrit L'Equipe, "De l'avis de nombreux témoins, il y a un avant et un après dans la vie de groupe depuis le départ de Benzema. À l'hôtel, l'atmosphère semble plus légère. C'est même un sujet de discussion en interne ou entre les joueurs et leur entourage".

Cette absence "a permis à Giroud d'égaler le record de Thierry Henry" et "recentre les responsabilités en attaque sur Kylian Mbappé, qui adore ça"