"Certains sont très contents" : des Bleus heureux du forfait de Karim Benzema à la Coupe du Monde ? Un ancien du PSG balance

C'est un tremblement de terre qui a secoué l'Equipe de France ce week-end. Tandis que Didier Deschamps avait fait de Karim Benzema son leader d'attaque pour la Coupe du Monde 2022, la star du Real Madrid a finalement été contrainte de déclarer forfait à la suite d'une nouvelle blessure contractée à l'entrainement. Un véritable coup dur pour les Bleus ? Peut-être pas.

Les Bleus contents du départ de Benzema ?

Là où le retour de Karim Benzema en sélection, juste avant l'Euro 2020, n'avait clairement pas fait le bonheur de tous les joueurs l'an passé, l'absence du nouveau Ballon d'Or n'attristerait visiblement pas tout le monde aujourd'hui. C'est en tout cas ce que vient de sous-entendre Diego Lugano, ex-footballeur à la retraite.

Interrogé par ESPN sur l'état d'esprit des coéquipiers de Kylian Mbappé, l'ancien joueur du PSG (2011-2013) a assuré que l'ambiance était plus à la joie qu'à la dépression : "J'en suis certain, car j'étais coéquipier avec quelques joueurs français, que certains sont très contents du départ de Benzema". Et s'il n'a pas dévoilé de noms, le vainqueur de la Copa América n'a en revanche pas caché son incompréhension, "ça ne se produirait jamais en Uruguay, au Brésil ou en Argentine".

>> Une supportrice de l'Angleterre a-t-elle montré ses seins à la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? La vidéo choc qui enflamme les réseaux, et pourtant... <<

Qui sont les taupes ? Qui sont les joueurs contents ?

Pour rappel, Diego Lugano était le coéquipier de Adrien Rabiot à l'époque, tandis que Alphonse Areola et Kingsley Coman étaient également présents au club. Reste désormais à savoir lequel d'entre eux est la nouvelle taupe des Bleus et surtout, quels sont les joueurs satisfaits de l'absence de Benzema.

Parmi les théories les plus évidentes, on peut logiquement penser à Olivier Giroud qui récupère sa place de titulaire, Kylian Mbappé qui a récemment laissé entendre qu'il préférait jouer avec un pivot, ou encore Antoine Griezmann qui va pouvoir retrouver ses responsabilités. Néanmoins, Ousmane Dembele et Kingsley Coman pourraient également être concernés puisque, grâce à cette blessure, ils sont désormais assurés d'avoir un plus grand rôle à jouer dans la rotation.

L'ambiance s'annonce joyeuse quand Benzema retrouvera les Bleus en 2023...