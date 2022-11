"Le football pleure", "C'est trop, j'abandonne" : Karim Benzema forfait pour la Coupe du Monde 2022, les supporters en dépression

Alors que le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 sera donné ce dimanche 20 novembre 2022, c'est le mardi 22 novembre que l'Equipe de France entrera dans la compétition avec sa première rencontre contre l'Australie. Un match très important pour les Bleus qui tenteront de défendre leur titre acquis en 2018, et une nouvelle aventure qui devra se faire sans Karim Benzema.

Karim Benzema encore blessé avec les Bleus

Après son grand retour en sélection l'an passé juste avant l'Euro, le joueur du Real Madrid - qui sort tout juste de la meilleure saison de sa carrière, couronnée par un Ballon d'Or en octobre dernier, était pourtant censé porter l'attaque de la France cette année afin de l'aider à décrocher une troisième étoile. Plus en forme que jamais cette année, Didier Deschamps comptait sur lui pour enfiler les buts sur le terrain et jouer un rôle de leader dans les vestiaires, notamment après les absences de Paul Pogba, N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe.

Malheureusement, alors qu'il trainait déjà une gène à la cuisse droite depuis plusieurs semaines, le pote de Kylian Mbappé s'est à nouveau blessé ce samedi 19 novembre 2022 à l'occasion d'un simple entraînement, son premier avec le groupe après plusieurs jours de récupération en solo. Selon les informations de L'Equipe, Karim Benzema - qui s'est immédiatement rendu à la clinique Aspetar de Doha afin d'y faire des examens, serait désormais victime d'une déchirure musculaire au quadriceps gauche.

>> Un joueur de l'Equipe de France victime de menaces et insultes racistes, de quoi chambouler la Coupe du Monde 2022 ? Il répond <<

KB9 déclare forfait pour la Coupe du Monde 2022

Résultat, et sans grande surprise, le joueur a logiquement été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition, conscient qu'il ne pourra jamais être remis à temps, et encore moins être à 100% pour les échéances à venir. Un véritable coup dur pour KB9 qui espérait enfin gagner un trophée avec la sélection nationale (non, la Nation League aka le trophée des matchs amicaux, ça ne compte pas) et ainsi entrer définitivement dans la légende du foot français.

A l'heure actuelle, le sportif ne s'est pas exprimé, mais Didier Deschamps a déjà profité d'un communiqué pour réagir à cette perte. "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur, a-t-il déclaré. Malgré ce nouveau coup dur pour l'Equipe de France, j'ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l'immense défi qui nous attend".

>> Faux supporters indiens de l'Equipe de France au Qatar ? La blague d'Olivier Giroud ne fait pas rire tout le monde <<

Les internautes en dépression

Dès l'annonce de ce forfait, les internautes sont immédiatement partis en dépression. Déjà que les chances de voir la France soulever le trophée pour la troisième fois de son histoire étaient minces, la faute à une équipe décimée et inexpérimentée dans certains secteurs (sans parler de la malédiction du champion), l'absence confirmée de Karim Benzema est venue enterrer les maigres espoirs qui restaient.

Si Olivier Giroud - également dans la forme de sa vie du côté de l'AC Milan, ne devrait avoir aucun mal à prendre sa relève (sa présence nous avait porté chance en 2018), les supporters ont malgré tout du mal à croire qu'une telle situation ne viendra pas plomber l'équipe, ne serait-ce qu'au niveau du moral.

"Karim Benzema, le Ballon d'or 2022 n'aura pas l'occasion de jouer la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Cette phrase existe et ça me détruit, le football pleure les gars" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "C'était sa dernière chance de jouer et de participer à une Coupe du Monde, je suis réellement dégouté, et le football est triste d'apprendre que Karim Benzema ne pourra pas y participer. Je suis bouffé par le seum", "Benzema forfait, je suis dévasté et le mot est faible les amis. Je suis vraiment dépité" ou encore "J'avais peu de hype pour la CDM, peu d'espoir pour l'équipe de France mais là le forfait de Benzema c'est trop j'abandonne".