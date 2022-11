Coupe du Monde 2022 : sur quelle chaîne regarder les matchs ? Le calendrier complet des diffusions

La date est désormais connue de tous, c'est le 20 novembre prochain que la Coupe du Monde 2022 de football masculine débutera au Qatar. A cette occasion, et comme le veut la tradition, c'est le pays organisateur qui lancera le coup d'envoi du tournoi à 17h avec sa rencontre face à l'Equateur.

Où voir les matchs de la Coupe du Monde 2022 ?

Une nouvelle compétition internationale à laquelle l'Equipe de France participera pour défendre son titre de 2018 - Didier Deschamps vient d'ailleurs d'annoncer la (triste) liste des joueurs qui seront de l'aventure, et dont le calendrier des matchs et surtout, de leur diffusion est ENFIN connu.

Sans surprise, comme le rappellent nos confrères de Puremédias, c'est beIN Sports qui se chargera de la diffusion de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde de toutes les équipes en lice cette année. Néanmoins, on vous rassure, il ne sera pas utile de sortir la carte bleue pour suivre le parcours de Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Olivier Giroud.

Tous les matchs des Bleus sur TF1

Et pour cause, c'est désormais une habitude, les rencontres des Bleus seront disponibles gratuitement sur TF1. Aussi, sortez votre agenda et notez : la France jouera contre l'Australie le mardi 22 novembre (20h), contre le Danemark le samedi 26 novembre (17h) et contre la Tunisie le mercredi 30 novembre (16h). De même, sachez qu'en plus des Tricolores, TF1 diffusera gratuitement tous les matchs de la phase de poules qui se dérouleront à 20h.

Concernant les huitièmes et quarts de finale, il faudra en revanche patienter avant de savoir quelles affiches et quelles horaires seront privilégiées par la première chaîne. Malgré tout, pas d'inquiétude, en cas de qualification de la France, tout se passera à nouveau sur TF1 peut importe l'heure de la rencontre.

D'ici là, on vous propose déjà de découvrir le calendrier de tous matchs du premier tour de la Coupe du Monde 2022, que ce soit pour le Brésil, l'Argentine, la Tunisie, le Maroc ou encore l'Angleterre, avec notamment les horaires (attention, certains matchs se joueront à 11h !) et les chaînes concernées par les diffusions. Bon courage pour les barbecues / raclettes du matin.