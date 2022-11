Kylian Mbappé, melon d'or ? Zlatan Ibrahimovic le tacle des deux pieds et s'attaque à ses proches, "Tais-toi et reste à ta place"

Kylian Mbappé continue peut-être de marquer des buts avec le PSG, mais cela fait un moment que son histoire d'amour avec le club de la capitale et les supporters est au point mort. Après avoir trainé son spleen en début de saison sur le terrain, allant jusqu'à bouder ses coéquipiers après des actions ratées ou buts marqués sans lui, puis critiquer vivement son poste dans le jeu (#PivotGang), l'attaquant a récemment fait parler de lui pour une raison encore plus folle.

Zlatan remet Kylian Mbappé à sa place

Quelques mois seulement après avoir prolongé son contrat avec Paris pour un salaire astronomique qui fait de lui le sportif le mieux payé au monde à seulement 23 ans, Kylian Mbappé aurait en effet demandé à quitter l'équipe. En cause ? Il serait déçu des promesses non tenues par les dirigeants, serait en froid avec certains joueurs dont Neymar qu'il aurait lui-même voulu écarter de l'effectif cet été, et ne supporterait pas de voir les performances incroyables de Neymar ou Messi là où il avait endossé le rôle de sauveur l'an passé.

Un comportement d'enfant roi pourri gâté qui ne passe plus auprès des fans, mais également auprès de Zlatan Ibrahimovic. Si l'ancien buteur du PSG est admiratif de son talent, "Comme joueur, il est fantastique", il a en revanche déploré auprès de Canal+ son comportement en dehors du terrain, "Il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club".

"Qu'il commence à avoir envie de progresser"

Une critique qui peut prêter à sourire quand on connait l'ego du suédois et ses vantardises régulières, mais qu'il a détaillée ensuite. Selon le joueur du Milan AC, c'est l'entourage de Mbappé qui aurait aujourd'hui un rôle néfaste à ses côtés. Après avoir expliqué, "Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l'argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs", il a rappelé que cette évolution était un "problème".

La raison ? Ils auraient un rôle parasitaire aux conséquences bien plus importantes et lourdes qu'on ne l'imagine. "C'est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars, a-t-il soufflé. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C'est à ton fils de travailler et d'avoir de la discipline."

Encore une fois, Zlatan Ibrahimovic ne remet pas en cause les talents de Mbappé, mais il s'avoue craintif pour la suite de sa carrière s'il n'arrive pas à se remettre la tête à l'endroit. "Quand tu perds la discipline, tu perds ton identité, a pointé du doigt le footballeur. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut l'imiter ? Qu'il commence à avoir envie de progresser. Pas d'être satisfait".

Les supporters approuvent ce tacle

Des propos particulièrement forts qui ne devraient pas faire plaisir au clan Mbappé, mais qui ont été immédiatement approuvés par les supporters. A la suite de la diffusion de l'interview, nombreux sont ceux à s'être rangés du côté de Zlatan en se rebellant une nouvelle fois contre le Champion du monde 2018.

"Zlatan sur son interview quand il parle de Mbappe, il a raison sur toute la ligne", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Les propos de Zlatan sur Mbappé, c'est tellement réel. On peut lui reprocher son égoïsme, son arrogance mais on apprend toujours beaucoup de choses à travers ses dires", "Entendre Ibrahimović parler de discipline, c'est littéralement jouissif, lui que je considère comme un véritable exemple dans ce domaine. Entendre Ibrahimović parler tout court, c'est du régal en fait" ou encore "Et bah voilà. Quand il fait pas le guignol en claironnant qu'il est plus puissant que Dieu, Ibrahimovic peut dire des choses intéressantes".