"Ca sert plus à rien de parler d'amour du maillot", le salaire monstrueux de Kylian Mbappé dévoilé, les supporters en colère

Kylian Mbappé a braqué le PSG

En mai dernier, après avoir passé des mois à jouer avec les fans en laissant entendre qu'il voulait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé annonçait finalement sa prolongation à Paris jusqu'en 2025. Un retournement de situation qui avait autant surpris les fans du monde entier que déçu Karim Benzema qui s'attendait à le retrouver en Espagne, mais un choix qui pourrait s'expliquer grâce aux clauses de ce nouveau contrat.

Ce dimanche 23 octobre 2022, Le Parisien a en effet lâché une bombe en dévoilant les coulisses de cette signature. Et en croire le journal, Kylian Mbappé n'aurait évidemment pas prolongé l'aventure au PSG pour seulement cinq euros et un paquet de M&Ms. Au contraire, il aurait profité de sa position de force à l'époque pour négocier ce qui est aujourd'hui annoncé comme "le contrat du siècle, le plus gros jamais signé dans l'histoire du sport".

Au programme ? On espère que vous êtes assis, vous risquez d'halluciner et de faire un AVC en découvrant les montants astronomiques qui y sont associés. Ainsi, dans le cas où toutes les conditions négociées seraient réunies, l'attaquant des Bleus pourrait gagner jusqu'à 630 millions d'euros d'ici 2025. Une somme qui se compte en brut, évidemment.

L'énorme salaire de Kylian Mbappé dévoilé

Tout d'abord, c'est via son salaire que Kylian Mbappé aurait de quoi faire pleurer de joie son banquier. Et pour cause, celui-ci serait estimé à 72 millions d'euros brut par an, soit 6 millions d'euros brut par mois (environ 2,7 millions net après impôts). Un salaire colossal - trois fois plus élevé que son précédent, qui serait constant sur les trois années qui composent le contrat.

Ensuite ? On comprend mieux l'expression "le génie français" tant ce qu'il aurait réussi à négocier est d'une folie absolue. Dans un premier temps, étant donné que Mbappé arrivait au bout de son contrat au moment de prolonger, il aurait réussi à soutirer au PSG une prime à la signature d'un montant de 180 millions d'euros brut, qui serait prévue pour être versée en trois fois. Et bien évidemment, ces versements seront toujours valables même dans le cas d'un transfert précoce, dès cet hiver par exemple.

Enfin - oui ça ne s'arrête jamais, Kylian Mbappé aurait également réussi à obtenir une prime de fidélité. Comment ça fonctionne ? Dans le cas où il resterait au club à l'issue de chaque mercato estival, il obtiendrait de l'argent en plus. A cet effet, il aurait déjà obtenu 70 millions d'euros brut en septembre (4 mois seulement après sa prolongation, hum), tandis que la somme pourrait tourner autour des 80 millions d'euros brut en septembre 2023 et des 90 millions d'euros en septembre 2024. Une prime de 240 millions d'euros totalement cynique qui, à en croire les relations entre le footballeur et ses dirigeants, ne devrait néanmoins pas être touchée en intégralité.

Les supporters hallucinent devant les chiffres

Un contrat astronomique qui, sans grande surprise, n'a pas tardé à faire réagir les internautes. Alors que Kylian Mbappé passe son temps à râler sur le manque d'ambition du PSG avec un mercato qui ne serait pas à la hauteur des promesses qui auraient pu lui être faites au moment de prolonger, beaucoup pointent du doigt son hypocrisie alors qu'il gagne plus que le budget de n'importe quelle autre équipe du championnat.

"Où s'arrêtera l'indécence... Et surtout quid de l'équité dans les compétitions. Le football déplace les foules, il crée une ambiance incomparable probablement mais tout de même" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Indécence est le mot qui revient le plus souvent devant ce salaire mais incohérence, absurdité, illogisme, irrationalité pour qualifier les millions de supporters qui paieront leur place pour aller ovationner" ou encore "Mbappé il prend 650M (!!) sur 3 ans et il se plaint du mercato low cost ptdrrrr. C'est le gars qui a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo et qui dit 'Y a jamais rien dans cette maison'".