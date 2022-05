Kylian Mbappé reste au PSG en snobant le Real Madrid : ça lui coûte cher sur Instagram

La nouvelle feinte de Kylian Mbappé a mis toute une ville à terre ce week-end. Alors que le joueur de l'Equipe de France était sur le point de signer au Real Madrid, son supposé club de rêve, il a finalement pris la décision de poursuivre l'aventure avec le PSG en y renouvelant son contrat. Une décision qui a pris tout le monde de court et qui n'est pas restée sans conséquences.

Kylian Mbappé reste au PSG mais perd des fans

En effet, là où l'attaquant a vu de nombreux nouveaux zéros s'ajouter sur son compte en banque grâce à une prime à la signature monstrueuse (on parle de 100 millions d'euros) et à un salaire à faire pleurer Picsou (on parle de 50 millions d'euros par an), son compteur d'abonnés à en revanche connu une chute vertigineuse.

C'est l'émission El Chiringuito qui a dévoilé l'information, le pote de Karim Benzema - qui ne serait d'ailleurs pas très ravi de ce choix de carrière, a tout simplement perdu 700 000 abonnés en 24h sur Instagram et jusqu'à 900 000 abonnés à ce jour. Autant dire que si Kylian Mbappé assure aujourd'hui avoir toujours autant de respect pour le Real Madrid et qu'il sera "leur premier supporter pour la finale de Ligue des Champions", le footballeur n'est clairement plus le bienvenu dans la capitale espagnole après avoir déçu tout un peuple.