Un joueur de l'Equipe de France victime de menaces et insultes racistes, de quoi chambouler la Coupe du Monde 2022 ? Il répond

Appelé pour la première fois en Equipe de France le 14 novembre 2022 afin de participer à la Coupe du Monde au Qatar en remplacement de Presnel Kimpembe, forfait, Axel Disasi a vécu ce moment avec joie, mais pas que. Et pour cause, quelques heures auparavant, le joueur de l'AS Monaco se retrouvait au centre d'une triste polémique.

Axel Disasi victime d'insultes racistes

Souvenez-vous, le dimanche 13 novembre, à l'occasion de la défaite de son club contre l'OM (2-3), Axel Disasi avait malgré lui mis fin aux rêves de mondial d'Amine Harit. Sur un contact anodin, porté néanmoins par un excès d'engagement, le défenseur avait en effet provoqué une terrible blessure sur son adversaire, dont la gravité est encore à établir mais qui pourrait l'éloigner des terrains jusqu'à l'été prochain.

Très rapidement, le footballeur était alors devenu la cible de nombreux internautes - supporters de l'OM, mais également de la Tunisie (sélection d'Harit), et avait alors reçu une multitude de critiques, menaces et insultes racistes. Une situation qui avait logiquement scandalisé le monde du foot, à laquelle il vient officiellement de réagir.

Le défenseur répond aux messages reçus

Ce samedi 19 novembre, Axel Disasi était présent en conférence de presse avec les Bleus. Inévitablement interrogé par un journaliste sur son état d'esprit en découvrant cette terrible déferlante à son encontre, et si cela le perturbait aujourd'hui dans sa préparation, le défenseur a confessé, "Forcément, les messages on les voit, on est tous sur les réseaux sociaux". Toutefois, il a tenu à le préciser, la situation dans laquelle il se trouvait au pic de cet acharnement était tellement exceptionnelle qu'il n'a heureusement pour lui pas eu le temps de cogiter.

"Personnellement, ça ne m'a pas du tout atteint, a-t-il expliqué. Je n'avais pas le temps de penser à ça, car je venais de recevoir une très très bonne nouvelle (sa convocation pour la Coupe du monde). Donc je suis passé très vite à autre chose." Preuve de sa détermination à ne pas se laisser toucher par ces messages, il a ensuite ajouté : "Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire en équipe de France. (...) Je pense que la meilleure des réponses, c'est l'ignorance. On va faire comme ça".

Une déclaration rassurante, d'autant que les insultes et menaces continuent toujours aujourd'hui, qui nous rappelle que son énergie est désormais dirigée vers l'Equipe de France et non ces haters au QI négatif.