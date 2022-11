France/Australie au Qatar : ce supporter a repéré un étrange détail pendant le match et crie au fake

Ce détail qui intrigue un internaute, il crie au gagnant fake

Ce mardi 22 novembre 2022, c'était le premier match des Bleus dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Bleus ont gagné la rencontre France-Australie (4-1), avec un but d'Adrien Rabiot, un doublé d'Olivier Giroud et un but de Kylian Mbappé. Mais sur Twitter, un supporter français a surtout été marqué par un détail : une histoire de gagnant qui serait fake selon lui.

En effet, David Arrieta, ancien joueur de rugby à XV, a posté une photo montrant une capture d'écran de son écran télé pendant la rencontre. Et il a ainsi montré le nom du gagnant des 20 000 euros, qui a remporté le jeu concours de TF1. "J'ai toujours pensé que le gagnant des 20 000 euros n'existe pas. J'en suis ce soir convaincu" a-t-il précisé dans le tweet. On peut lire sur l'image : "Gagnant du chèque de 20 000 euros : M. ISERABLE (26)". Ce qui fait penser forcément à "Misérable". Un nom tellement improbable qu'il trouve que ce serait entièrement faux et donc que personne n'aurait la somme.