"Envie de mourir" : l'Equipe de France victime d'une nouvelle malédiction, les supporters en dépression malgré la victoire

C'est ce mardi 22 novembre que l'Equipe de France est officiellement entrée dans cette Coupe du Monde 2022 à l'occasion de son premier match contre l'Australie. Une rencontre entamée difficilement mais finalement dominée sans trop de difficultés avec une victoire à la clé (4 - 1), et des performances individuelles rassurantes (Ousmane Dembélé enfin décisif, Antoine Griezmann qui retrouve son niveau de 2018) et réjouissantes (Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur des Bleus, Kylian Mbappé qui confirme son niveau en compétitions internationales).

Lucas Hernandez forfait pour la Coupe du Monde 2022

Malheureusement, si Didier Deschamps avait donc de quoi afficher un large sourire après le match afin de dévoiler ses nouvelles dents blanches, l'ambiance était loin d'être à la fête au coup de sifflet final. En cause ? Après avoir déjà été contraints de se passer de Paul Pogba et N'golo Kanté, puis de dire au revoir prématurément à Christopher Nkunku et Karim Benzema, blessés durant la préparation, les Bleus viennent de perdre un nouveau membre très important.

A la 9ème minute du match hier soir, Lucas Hernandez - titulaire indéboulonnable de l'EDF depuis 2018, s'est en effet écroulé sur la pelouse, des suites d'une terrible blessure. Et le constat est tombé cette nuit, le joueur du Bayern Munich est désormais victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et doit donc déclarer forfait pour la suite de la compétition au Qatar.

Les supporters des Bleus en dépression

Un véritable coup dur pour les coéquipiers d'Hugo Lloris, d'autant plus que Deschamps ne peut plus appeler de joueur pour le remplacer dans le groupe, qui fait aujourd'hui déprimer tous les fans de foot. Et pour cause, alors que l'équipe était déjà la plus amoindrie et amputée du tournoi, nombreux sont ceux aujourd'hui à se plaindre d'une malédiction qui menace grandement les chances de la France de décrocher une troisième étoile.

"La blessure d'Hernandez m'a niqué toute hype pour la CDM" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Lucas Hernandez, les images sont cauchemardesques", "Lucas Hernandez qui est forfait pour tout le mondial. On en parle ou... ? Une malédiction... t'as peur" ou encore "Envie de mourir".