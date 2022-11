Face aux nombreux scandales inquiétants à la Coupe du Monde 2022, la FIFA et le Qatar prennent ENFIN une décision forte

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

Face aux nombreux scandales inquiétants, la FIFA et le Qatar prennent ENFIN une décision forte

La Coupe du Monde 2022 vient tout juste de débuter, mais il ne se passe pas une journée sans qu'une nouvelle polémique n'entache cette compétition de football. Et parmi les critiques les plus importantes faites à l'encontre du Qatar et de la FIFA, on retrouve l'interdiction aux supporters d'afficher leur soutien à la communauté LGBTQ+. Bonne nouvelle, alors que les joueurs ne peuvent toujours pas porter de brassard arc-en-ciel, les fans vont à l'inverse pouvoir célébrer le "One Love" en tribunes !