Le scandale de trop à la Coupe du Monde au Qatar ? Le maillot de la Belgique censuré par la FIFA pour une raison ridicule

La FIFA est-elle l'organisation la plus pourrie de l'intérieur ? La question mérite d'être posée. Tandis que Netflix a récemment mis en ligne un documentaire qui expose à quel point la fédération internationale de football est mêlée à de terribles scandales financiers et humains, ses dirigeants font de leur côté absolument tout pour se montrer aussi ridicules que détestables, à commencer par Gianni Infantino.

Nouvelle décision honteuse de la FIFA contre la Belgique

Alors que l'organisation de la Coupe du Monde 2022 fait déjà polémique et est soupçonnée de corruption, le président de la FIFA a récemment lancé l'idée d'en organiser une prochaine... en Corée du Nord. Mais ce n'est pas tout, plutôt que d'aller dans le sens du progrès et d'une ouverture d'esprit nécessaire pour le développement de l'humanité, le successeur de Sepp Blater passe aussi son temps à lutter contre l'envie des joueurs de soutenir des causes importantes.

Ainsi, après avoir empêché les capitaines des différentes sélections de porter un brassard arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBTQ+, persécutées dans le pays hôte du mondial, Gianni Infantino vient de s'en prendre à la Belgique, et plus particulièrement son maillot extérieur. En cause ? Le grand chauve de la FIFA a vu son crâne chauffer en découvrant que les Belges avaient commis l'affront d'oser apposer le mot "Love" sur le col de leur tunique, et leur a donc demandé de l'enlever. Une référence pourtant importante pour les joueurs, puisque celle-ci fait tout simplement écho à Tomorrowland, un festival de musique renommé en Belgique qui prône des valeurs d'égalité, d'inclusion et de liberté.

