"Ca dégoute du foot", "quelle dinguerie" : la série docu de Netflix sur la FIFA écoeure les internautes

>> "On va se faire foudroyer" : la liste des Bleus de Deschamps pour la Coupe du Monde 2022 fait pleurer les internautes <<

Parmi les tweets, on peut lire : "Le doc sur la FIFA sur Netflix, quelle dinguerie...", "Je regarde le reportage FIFA sur @netflix, c'est ouf le système de corruption", "Je comprends même pas comment la CDM va quand même avoir lieu après de telles révélations !", "Le documentaire Netflix sur la FIFA, il dégoute du foot mdr", "Grâce au documentaire FIFA sur Netflix, on se rend compte que dans le monde du foot c'est que l'argent qui les intéressent et après ils font genre d'être pas corrompus. La cdm au Qatar, pire coupe du monde", "C'est un truc de fou toute la FIFA, les débuts de l'existence de la FIFA repose sur de la corruption et des enveloppes d'argent, encore un documentaire intéressant".