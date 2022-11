"On était morts de froid" : la clim du stade au Qatar a déjà ruiné le premier match de la Coupe du Monde, alors qu'il ne faisait que 25 degrés

Organiser une Coupe du Monde au Qatar est une mauvaise idée pour plein de raisons, et parmi elles on retrouve notamment la question de l'écologie. Et pour cause, même si la compétition a été exceptionnellement délocalisée en fin d'année pour cette édition 2022 afin d'éviter de détruire les organismes des joueurs face aux températures extrêmes du pays en été, il continue malgré tout de faire chaud en journée sur place. Face à cette situation, et afin de permettre aux sportifs, mais également aux spectateurs, de ne pas être au bout de leur vie durant les matchs, les organisateurs ont donc été contraints d'installer de gigantesques clims partout dans les nouveaux stades.

Le problème ? Là où cette technologie énergivore au possible est déjà une hérésie en soi, les Qatariens nous ont prouvé ce dimanche 20 novembre 2022 qu'ils ne savaient même pas comment l'utiliser à bon escient pour minimiser son impact environnemental. Alors que la rencontre entre le Qatar et l'Equateur se jouait exceptionnellement sous des conditions idéales avec seulement 25° ressentis sur le terrain, la clim a pourtant été mystérieusement enclenchée au stade Al-Bayt afin d'abaisser la température à 20°. Voire moins selon les endroits.

La clim gâche le premier match de la Coupe du Monde

Un simple détail passé inaperçu ? Pas du tout. Tandis que la planète n'a clairement pas dû apprécier de voir le Qatar se moquer d'elle (le toit du stade était même toujours grand ouvert), les supporters présents dans les tribunes ont de leur côté souffert comme jamais pendant la rencontre, qui était déjà suspectée de triche. Interrogée par RMC Sport, Angelica - une fan de l'Equateur, a confessé qu'elle avait vécu un très mauvais moment : "On était tous morts de froid. En Equateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c'était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés." Preuve du ridicule de la situation, elle et le reste du public auraient passé plus de temps à chercher des astuces pour se réchauffer qu'à profiter de la victoire de leur sélection, "On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu'ils éteignent cette climatisation." La lose.

Surtout, n'allez pas croire qu'Angelica est de mauvaise foi ou trop frileuse. Interrogé cette fois par l'agence Associated Press, un supporter qatarien local a lui aussi déploré la mauvaise gestion de cette climatisation. "Il fait trop froid", a-t-il déclaré, avant de se "demander si elle était vraiment nécessaire durant une nuit venteuse dans le désert". Une double punition pour ce supporter qui devait en plus supporter la clim imposée par l'Equateur au moment de ridiculiser le Qatar sur le terrain. Le pauvre était à deux doigts de l'hypothermie.

Reste désormais à espérer que ce problème sera réglé dès ce lundi 21 novembre 2022 alors que trois nouveaux matchs sont déjà programmés.