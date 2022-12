"Il a craqué" : Antoine Griezmann dévoile un nouveau look improbable, attention les yeux !

S'il est le boss sur les terrains et a prouvé qu'il avait plus que jamais sa place en Equipe de France lors de la Coupe du Monde 2022,Antoine Griezmann a un problème : ses cheveux ! Depuis le début de sa carrière, le français a été moqué plusieurs fois à cause de ses coupes WTF comme par exemple avec ses cheveux longs colorés en 2017 ou avec ses cheveux très longs en 2019. On avait même dédié tout un article aux pires coiffures du footballeur. Ces dernières années, il s'était un peu calmé, mais chassez le naturel et il revient au galop...

Alors que les supporters français étaient pas mal occupés à critiquer les joueurs argentins - et à se faire critiquer en retour - les Bleus font lentement mais sûrement leur retour en club. Après Kylian Mbappé qui a enfin réagi aux provocations d'Emiliano Martinez, c'est Grizou qui a repris les chemins des terrains. Pour son premier match après le Mondial avec l'Atlético de Madrid, il a été ovationné par le public. On espère qu'il ne pense pas que c'était pour ses cheveux !

Antoine Griezmann dévoile ses cheveux... roses !

Pour son retour sur le terrain, le français a décidé de marquer le coup en dévoilé... une coupe rose. Et quand on dit rose, ce n'est pas un petit rose discret. Non, non, Antoine Griezmann s'est carrément teint les cheveux en rose fluo. Un look improbable qui n'est évidemment pas passé inaperçu. En même temps, difficile de se fondre dans la foule avec cette couleur...