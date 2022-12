"Les rois de la pleurniche" : les Bleus nouveaux rois du seum après le but refusé à Griezmann face à la Tunisie, leur réclamation se fait humilier sur Twitter

Où était passé le football champagne que l'on avait pu entrevoir face à l'Australie ? Ce mercredi 30 novembre, les seules bulles que l'on a pu voir lors de la rencontre entre l'Equipe de France et la Tunisie à la Coupe du Monde 2022 étaient dans les notations des joueurs français présents sur le terrain qui ont tous été aussi nuls les uns que les autres. Enfin presque.

Le but de Griezmann annulé face à la Tunisie...

En réalité, si les remplaçants des remplaçants titularisés exceptionnellement pour ce troisième match de poule ont effectivement offert une prestation qui mériterait de figurer en exemple au côté de la définition du mot "purge", les Bleus ont montré un visage différent dès que Didier Deschamps a eu la bonne idée de faire rentrer quelques cadres en cours de matchs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann.

Et justement, en parlant de Grizzou, c'est lui qui est à l'origine de la situation la plus WTF du mondial. Dans les dernières secondes du match, l'attaquant a en effet cru marquer le but égalisateur qui était, sur le moment, synonyme d'un plus gros braquage que dans La Casa de Papel. "Cru" ? Oui, là où TF1 avait déjà interrompu la diffusion au profit des pubs en pensant le match terminé à 1-1, l'arbitre a finalement décidé d'annuler ce but après avoir consulté la VAR et découvert une position contestable de hors-jeu du Champion du Monde 2018.

... l'arbitre a fait une grave erreur, ce qui énerve la FFF

Or, et c'est là où la situation devient improbable : l'arbitre n'aurait jamais dû annuler ce but. En cause ? Si le règlement semble effectivement aller dans le sens d'un hors-jeu pour une question de mètres et/ou rôle du défenseur sur l'action, l'arbitre n'avait en revanche pas le droit d'avoir recours à la VAR étant donné qu'il venait déjà de siffler l'engagement après l'égalisation, suivie de la fin du match. C'est en effet ce que précise le point n°10 de Les lois du jeu mises en place par l'IFAB (International Football Association Board) : "Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse".

Un simple détail qui ne change pas grand chose à la compétition (si ce n'est que le compteur but de Griezmann reste bloqué à zéro), puisque la France reste première de son groupe et que, malgré cette victoire, la Tunisie reste également éliminée. Autrement dit, ce fail n'a finalement pas eu de graves conséquences pour la suite du tournoi. Toutefois, Didier Deschamps - à la fois mauvais perdant et mauvais gagnant, l'a tout de même mauvaise. Et pour cause, cette défaite est sa première en Coupe du Monde depuis... l'été 2014. Surtout, dans le genre superstition, l'Equipe de France n'a jamais gagné de CDM après avoir perdu un match de poule...

Les internautes se moquent de Deschamps

Aussi, le sélectionneur et la FFF ont décidé de porter réclamation auprès de la FIFA pour faire annuler cette défaite qui n'aurait jamais dû être validée et ainsi repartir avec le point du match nul. Pour l'heure, on ne sait pas si la commission des règlements de la FIFA ira dans leur sens ou préférera s'excuser et passer à autre chose pour éviter un sentiment d'humiliation mondiale, mais on sait déjà une chose : cette action fait mourir de rire les internautes.

Si certains fans de l'EDF estiment qu'il est effectivement important de porter réclamation pour éviter une jurisprudence négative dans le futur, d'autres assurent à l'inverse que c'est ridicule et que la France passe pour des branquignols. "Rooooooh quel manque d'élégance" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Qu'est ce qu'on est ridicule. Ça n'a aucune importance pour la suite de la compétition, concentrons nous sur la suite de la compétition plutôt que de chialer pour un but sans importance" ou encore, "Les rois de la pleurniche. Apres ça se dit Champion du Monde".