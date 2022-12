"Il n'a aucun respect" : Emiliano Martinez interdit de Coupe du Monde ? Des supporters français interpellent la FIFA

Le 18 décembre 2022, les Bleus se sont inclinés aux tirs au but lors de la grande finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. S'ils ont fait le boulot en remportant leur troisième étoile, les coéquipiers de Lionel Messi n'ont en revanche pas brillé par leur attitude hors du terrain suite à cette victoire.

Après un chant ridicule, Emiliano Martinez s'est par exemple affiché avec un bébé en plastique à l'effigie de Kylian Mbappé. Lors de la remise de son trophée de meilleur gardien, il s'est aussi ridiculisé en faisant une célébration grossière.

Emiliano Martinez a choqué tout le monde

Dernièrement, il a de nouveau provoqué les Bleus en dévoilant son nouveau tatouage. Il s'est fait tatoué une énorme Coupe du Monde sur le mollet, à l'endroit même où il a arrêté la dernière occasion de Randal Kolo Muani qui aurait pu donner la victoire à l'équipe de France.

Son attitude a également été critiquée en dehors des terres françaises et le gardien de but pourrait même être vendu par son club d'Aston Villa. Dans le Daily Mail, c'est Graeme Souness, ancien capitaine de l'Equipe d'Ecosse, qui l'a fracassé. "Je peux accepter certaines choses mais jusqu'à un point. On devrait parler plus du geste obscène qu'il a fait après avoir reçu son trophée de meilleur gardien du tournoi. Y-a-t-il vraiment des gens qui ont apprécié voir ça ? Martinez s'est fait honte à lui-même et à toute l'Argentine. Si c'est pour ça qu'il veut qu'on se rappelle de lui, alors mon Dieu..."

Des supporters français veulent l'interdire de Coupe du Monde

À présent, Emiliano Martinez est l'ennemi public numéro un des supporters français et certains font tout pour lui nuire. Récemment, une pétition a d'ailleurs été lancée pour qu'il "soit enlevé du jeu FIFA et interdit de Coupe du Monde".

"Depuis la fin de la Coupe du Monde, le gardien argentin a un comportement exécrable. L'homme est totalement irrespectueux envers ses adversaires et envers la France. Il ne respecte même pas le trophée. Et selon les articles, c'est un habitué de la provocation. (...) Pour cela, je voudrais que le goal Martinez soit retiré du jeu FIFA et interdit de participer à la Coupe du Monde pour les gestes obscènes qu'il a réalisés pendant et qu'il continue de réaliser après la Coupe du Monde. Signez en masse et partagez la pétition pour que Martinez soit sanctionné !", est-il écrit en description de la pétition qui compte actuellement 4302 sigantures.

>> Kylian Mbappé : sa réponse classe mais cash aux provocations va faire taire les argentins rageux <<

"La FIFA doit prendre ses responsabilités"

Dans les commentaires, les fans se sont lâchés. "Un champion du monde doit porter haut les valeurs du sport: effort, persévérance, esprit d'équipe et FAIR PLAY. Quel message cet idiot a transmis à tous les gamins qui étaient devant leur poste de télévision pour cette grande fête du foot ? La FIFA doit prendre ses responsabilités", "Dégage Martinez tu as fait des actes indignes", "Il est vraiment trop stupide", "La FIFA doit se montrer intraitable avec ce genre d'individu et le sanctionner durement", "Une honte ce monsieur... à dégager franchement grave...", "Il devait être jugé au Qatar selon la loi du pays", "La vulgarité de cette personne est accablante", "Je souhaite qu'il ne joue plus à la coupe du monde car il a aucun respect pour la France", peut-on notamment lire.

Visiblement, les fans des Bleus ne sont pas près de lui pardonner... On lui déconseille de venir passer ses vacances en France pour le moment, l'accueil risque d'être glacial. En tout cas, cette pétition risque de beaucoup faire rire les Argentins qui trouvent que les Français n'arrêtent pas de pleurer.