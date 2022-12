"Beauf, débile, vulgaire" : le gardien Emiliano Martinez ose une nouvelle provocation contre les Bleus, les supporters sont fous de rage

Nous ne sommes pas près de passer à autre chose après la défaite des Bleus contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. En plus de la défaite, c'est le comportement des Argentins qui agace particulièrement les supporters de l'équipe de France. En effet, leurs fans enchaînent les provocations. Ils n'ont pas hésité à lancer des insultes racistes sur Kylian Mbappé et ont également publié une pétition pour que "les Français arrêtent de pleurer".

Emiliano Martinez : ennemi public numéro un en France

Ce n'est pas mieux du côté des coéquipiers de Lionel Messi et plus particulièrement du gardien Emiliano Martinez. Il est devenu l'ennemi public numéro un en France après son chant ridicule sur Kylian Mbappé et son apparition avec un bébé en plastique portant un masque du génie Français.

Il a également fait une célébration obscène lorsqu'il a reçu son trophée, pas vraiment mérité, de meilleur gardien de la compétition. Toutes ces actions plus gênantes les unes que les autres pourraient même lui faire perdre sa place en club. En effet, son entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, ne voudrait plus de lui et souhaiterait le remplacer par Yassine Bounou, le gardien de l'équipe du Maroc qui évolue actuellement au FC Séville.

La nouvelle provocation de Martinez rend fous les fans

Malgré tout, le gardien de l'Argentine ne s'arrête pas là et a récemment de nouveau provoqué les Bleus. Il s'est fait tatouer une grosse Coupe du Monde sur le mollet, à l'endroit même où il a arrêté la frappe de Randal Kolo Muani qui aurait pu offrir la victoire à l'Equipe de France à la dernière seconde du match. Ce nouveau chambrage a engendré de nombreuses réactions sur Twitter et on peut dire que Martinez prend cher.