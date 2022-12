"Les Français n'arrêtent pas de pleurer" : les Argentins se moquent (encore) de nous après leur victoire, et c'est un peu mérité

On peut dire que les supporters français ont trouvé leurs nouveaux meilleurs ennemis. Le 18 décembre 2022, l'équipe de France de football a perdu face à l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Après un match au suspens intenable, ce sont finalement Lionel Messi et ses partenaires qui ont soulevé la coupe après leur victoire aux tirs au but.

Cette défaite a du mal à passer du côté des Français, qui critiquent notamment l'arbitrage. En effet, un penalty très généreux a été accordé à l'Albiceleste et un but aurait dû lui être refusé car des remplaçants étaient sur la pelouse. Szymon Marciniak, l'arbitre de la rencontre, s'est d'ailleurs exprimé sur cette situation.

Une victoire contestée

"Tout d'abord, cette situation aurait dû affecter le jeu [pour être sanctionnable]. Mais quel a été l'impact de ces joueurs qui se sont levés et ont bondi sur le terrain ? C'est vraiment chercher la petite bête", s'est-il exclamé, avant d'ajouter : "Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz". "Les Français n'ont pas mentionné la photo où l'on peut voir qu'il y a sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué", a-t-il conclu.

Lors des célébrations de leur titre, les joueurs argentins n'ont pas non plus été irréprochables. En effet, ils ont énormément chambré les Bleus et particulièrement Kylian MBappé. Déjà auteur d'un chant ridicule, Emiliano Martinez, le gardien Argentin, est notamment apparu avec un bébé en plastique dans les bras portant un masque de l'attaquant du PSG.

"Les Français n'arrêtent pas de pleurer"

Du côté des supporters, ce n'est pas mieux. Des insultes racistes ont été entendues en Argentine et récemment, les fans ont de nouveau provoqué les Français en lançant une pétition appelée "France stop crying", sur le site Change.org.

"Depuis qu'on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n'arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine soit championne du monde. Cette pétition est pour que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur de l'histoire du football et ait Mbappé comme fils", explique le créateur. Ce lundi 26 décembre 2022, elle compte plus de 740 000 signatures.

Une nouvelle provocation qui risque de ne pas plaire aux fans de Kylian MBappé et ses coéquipiers... Mais bon ils l'ont bien cherché car certains supporters Français avaient également lancé une pétition, cette fois dans le but de faire rejouer le match... On peut donc dire que c'est de bonne guerre.