La nouvelle célébration immonde et malsaine d'Emiliano Martinez pour humilier Mbappé, Lionel Messi en rajoute une couche derrière

Avant sa victoire ce dimanche 18 décembre contre l'Equipe de France à Doha au Qatar, cela faisait trente-six ans que l'Argentine n'avait plus remporté la Coupe du Monde de football. Un véritable exploit pour la bande de Lionel Messi, qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle traversée du désert dans le cas où le karma existerait réellement.

Les joueurs de l'Argentine se moquent (encore) des Bleus

Et pour cause, à l'instar des supporters de la sélection qui font preuve depuis quelques jours d'un comportement honteux avec des déclarations racistes envers les Bleus, les joueurs de l'Argentine ont la victoire mauvaise. Aussi, plutôt que de célébrer ce titre historique dans la joie et l'innocence pure, ils préfèrent passer leur temps à cracher... sur Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Résultat, quand ce n'est pas Sergio Aguero qui se filme en train d'insulter Eduardo Camavinga de "tête de b*te", ce sont Emiliano Martinez et Lionel Messi qui font preuve d'une attitude plus que limite à l'encontre du meilleur buteur de la compétition. Oui, à seulement 24 ans, Kylian Mbappé semble avoir réussi à installer un palais dans le crâne des Argentins au point qu'ils ne pensent désormais plus qu'à lui.

Emiliano Martinez humilie encore Kylian Mbappé

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, après s'être déjà illustré pour son geste obscène avec son trophée ou son chant déplorable lancé dans les vestiaires, le gardien Emiliano Martinez s'est mis en scène ce mardi 20 décembre sur le toit d'un bus avec une poupée dans les bras. Le twist ? Celle-ci était recouverte... d'un masque de Mbappé. Une façon pour lui de le comparer à un bébé dont il a l'ascendant alors même que : 1) Mbappé n'a absolument pas critiqué la défaite 2) Il lui a tout de même marqué trois buts + un tir au but dans cette finale.

Preuve supplémentaire que Martinez a probablement fait plus d'arrêts dans ce tournoi qu'il n'a de QI, il a ensuite été aperçu en train de simuler une sodomie avec la poupée... Un geste encore une fois déplorable, mais plus très surprenant.