Le gardien argentin justifie son geste de porc avec son trophée : spoiler, c'était contre les supporters français

Depuis 2006, tout bon Français supporter des Bleus avait un ennemi naturel qui lui venait tout de suite en tête quand on lui demandait quel joueur il déteste : Marco Materazzi. En finale face aux Bleus au mondial, l'Italien avait insulté et provoqué Zidane tout le match, avant d'obtenir ce qu'il cherchait : faire péter un plomb au meneur des Bleus qui finira par lui mettre son coup de boule culte et se faire exclure. Aujourd'hui, après la finale perdue par la France face à l'Argentine au Qatar, Emiliano Martinez peut se vanter de lui voler ce rôle et d'être détesté par tout un peuple.

Spécialiste des provoc, le gardien d'Aston Villa (qui stagne en milieu de tableau de Premier League en Angleterre) n'est pas de ceux que tous les clubs s'arrachent. Il est en revanche le spécialiste pour donner envie à ses adversaires de s'arracher les cheveux. Et il faut bien le reconnaître, il a été plus que décisif face aux Bleus avec un arrêt miraculeux face à Kolo Muani au bout du temps additionnel de la prolongation mais aussi lors des tirs au but.

>> "Y a un truc qui va pas", "quel gâchis" : ce moment où Messi soulève la coupe du monde crée un gros malaise en direct sur BFM <<

Mais c'est surtout son attitude qui donne envie de lui arracher ses gants pour le gifler. Pendant les pénos, il a tout fait pour déstabiliser les Français. Renvoi de ballon, petits gestes de provoc, danse de célébration (et d'humiliation) après l'échec de Kingsley Coman... Il a été jusqu'au bout de son personnage détestable, décrochant au passage un carton jaune. Mais c'est lui qui a eu raison et qui l'a emporté. Bien joué.