"Y a un truc qui va pas", "quel gâchis" : ce moment où Messi soulève la coupe du monde crée un gros malaise en direct sur BFM

Forcément, l'image a donné lieu à de nombreux commentaires racistes. Twitter n'est jamais le dernier sur ce point. Mais il n'y a pas que du côté d'internautes que cette tenue de Messi a pu choquer. En direct sur BFM, tout le plateau s'est emporté contre ce choix : "Là, la FIFA est très tolérante. Quand y a un brassard arc-en-ciel, c'est compliqué, mais pour mettre des oripeaux locaux, là, ça marche" peut-on entendre.

Pour Estelle Denis, ça ressemble carrément à un scandale : "Mais quel gâchis" débute l'animatrice avant d'enchaîner plus violemment "c'est magnifique [de le voir soulever le trophée, ndlr] mais de le voir en peignoir, excusez-moi, soulever une coupe du monde... Il a le maillot de l'Argentine, on ne le voit pas". D'abord interrompue par un intervenant qui lui fait remarquer que ça ne semble pas être un "peignoir", elle renchérit "ça, on s'en fout, là n'est pas le problème". Avant de poursuivre son analyse : "tu ne l'as pas en maillot argentin, c'est la première fois qu'il gagne la coupe du monde et tu ne vois pas le maillot argentin. Y a un truc qui va pas".

Un argument qui peut s'entendre mais qui n'a pas forcément été interprété par tous de la même manière. Sur Twitter, plusieurs internautes sont bien plus choqués par les propos de la journaliste et tout le plateau que par ce bisht porté par Messi. "Estelle Denis totalement en roue libre" peut-on notamment lire tandis que plusieurs dénoncent au mieux du mépris et de la condescendance, voire tout simplement du racisme.