Cette supportrice de l'Argentine exhibe ses seins au Qatar durant la finale face à la France : l'image furtive et forcément choc

Le rêve d'une troisième étoile s'est envolé de la plus cruelle des manières pour nos Bleus. Après 80 minutes sans mettre un pied devant l'autre, le vrai plus grand joueur de ce mondial au Qatar, Kylian Mbappé, a tout renversé avec un triplé qui a envoyé les Bleus jusqu'aux penaltys. On connait malheureusement la suite qu'on n'évoquera pas.

En tribune, pendant que les rares supporters français à avoir fait le déplacement lâchaient leurs plus grosses larmes, l'ambiance était forcément euphorique côté argentin. A tel point qu'une image qu'on n'aurait jamais pensé voir au Qatar a été diffusée quelques secondes : les seins d'une femme.

Elle a pris un énorme risque

Officiellement, ni les hommes ni les femmes ne sont autorisés à dévoiler leurs tétons en public au Qatar. Comme le stipule un document de 16 pages dévoilé par le comité d'organisation de la Coupe du monde et relayé par RMC Sport : il est tout simplement interdit de s'afficher torse nu. On a pourtant vu à chaque match des hommes sans haut dans les tribunes. Pour les femmes, le document comporte un paragraphe bien plus détaillé quant à leur tenue : "il est demandé aux visiteurs de s'habiller modestement, de porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Les femmes doivent porter des pantalons longs ou des jupes et chemises longues couvrant la poitrine et la nuque. Les chemises sans manche, robes ou jupes courtes, bas courts, hauts courts sont strictement interdits. Vous devrez vous assurer aussi que vos vêtements ne soient pas transparents et "pas trop serrés". Des recommandations visiblement vite oubliées après le dernier penalty inscrit par l'Argentine.

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un petit raté avec la tenue qui glisse mais bien d'une célébration digne d'un joueur qui vient de marquer. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, la supportrice semble tout simplement fêter la victoire des siens en retirant volontairement son maillot pour le faire tourner au-dessus de sa tête. Le tout sans rien dessous. Si ces images ne semblent pas avoir été diffusées sur TF1, elles ont en revanche circulé sur la BBC en Angleterre.