"Mbappé est mort" : la provoc honteuse des joueurs de l'Argentine dans les vestiaires après la finale de Coupe du Monde 2022

Qu'y a-t-il de pire qu'un mauvais perdant ? Un mauvais gagnant. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont les joueurs de l'Argentine qui viennent de nous le rappeler. Surprenant ? Oui, car si l'équipe de Lionel Messi a enchaîné en l'espace d'un an et demi une victoire en Copa America et une victoire en Coupe du Monde, il faut rappeler qu'elle revient de loin et qu'elle a connu de terribles humiliations ces dernières années avec trois défaites consécutives en finales (Coupe du Monde 2014, Copa America 2015 et 2016).

Aussi, pour un peuple habitué à perdre et souffrir, on aurait imaginé un peu plus de retenue de sa part à la suite de son sacre mondial à Doha ce dimanche 18 décembre 2022 face aux Bleus de Didier Deschamps (score final 3-3, 4-2 aux TAB) - probablement diminués physiquement par un virus. Or, c'est malheureusement tout l'inverse qui s'est produit dans les vestiaires au terme de la cérémonie de récompense.

Mbappé humilié par les Argentins dans le vestiaire

Comme on peut le découvrir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Emiliano Martinez - probablement vexé de s'être tout de même mangé trois buts par Kylian Mbappé durant la finale, n'a pas hésité à se moquer de l'attaquant de l'Equipe de France en balançant devant ses partenaires en furie : "Une minute de silence... pour Mbappé qui est mort". Un manque de classe déplorable de tout le groupe (on n'a pas souvenir d'une telle scène des Bleus après leur victoire face à la Croatie en 2018), mais peu étonnant de la part du portier.

Quelques minutes auparavant, l'ancien joueur d'Arsenal s'était en effet déjà fait remarquer en célébrant son titre de "Meilleur gardien du tournoi" en plaçant son trophée à la place de son pénis. Un geste aussi improbable que ridicule, qui a logiquement fait grincer quelques dents au Qatar.

