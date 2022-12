"J'étais complètement K.O" : Kylian Mbappé a assommé un supporter lors de France/Maroc à la Coupe du Monde 2022, mais vous ne l'avez pas vu à la télé

C'est fait, l'Equipe de France est (encore) en finale de la Coupe du Monde. Après 1998 (victoire), 2006 (on ne se souvient plus du score) et 2018 (victoire), les Bleus de Didier Deschamps pourraient bien ajouter une troisième étoile sur le maillot en 2022. Un véritable exploit qui n'a pas été simple à décrocher tant la demi-finale face au Maroc, organisée ce mercredi 14 décembre, a été difficile à remporter.

Quand Mbappé met K.O. un supporter...

Et justement, en parlant de ce match, celui-ci a été le théâtre d'une scène très particulière. Alors que Kylian Mbappé n'a pas été en réussite sur le terrain et devant le but marocain avec de nombreux tirs contrés (qui ont malgré tout à chaque fois permis d'inscrire un but), cette maladresse inhabituelle de l'attaquant était déjà perceptible et prévisible dès la phase d'échauffement.

Et pour cause, comme le rapportent les médias présents sur place, l'actuel meilleur buteur de la compétition a totalement dévissé l'une de ses frappes durant son entrainement. Le twist ? Sa mine a peut-être fuie le cadre, mais elle a parfaitement visé le visage d'un supporter français qui était installé au premier rang. Un choc tellement brutal que le pauvre fan a fini totalement chaos devant les réactions hilares de ses potes.

"J'étais sur le tambour et je n'ai pas du tout vu le ballon arriver. Je l'ai pris en plein visage à une puissance..., a-t-il expliqué après le match au micro de RMC. Je suis tombé d'un coup, j'étais complètement K.O". Bon, on vous rassure, le supporter va bien aujourd'hui et il a même retrouvé ses esprits à temps pour assister à la rencontre ensuite. Vu le prix des billets, il valait mieux.

