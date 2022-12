Les Bleus parmi les équipes les plus moches, Mbappé et Giroud humiliés : le classement de la honte, et on ne parle pas de foot

Ce samedi 10 décembre, les Bleus affrontent l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Un match forcément très attendu par tous les supporters. Mais si certains se passionnent pour les actions (et hurlent sur les arbitres), d'autres suivent le foot pour une toute autre raison : les joueurs. Car bon, on ne va pas se le cacher, certains donnent chaud, et pas avec leurs actions et leurs buts.

>> Coupe du Monde 2022 : les familles des Bleus invitées au Qatar, ça a coûté une fortune (mais il n'y a pas de polémique) <<

Findmycasino.com a décidé d'enfin nous dévoiler les résultats de l'étude que l'on attendait tous : quels sont les joueurs les plus sexy de cette Coupe du Monde 2022 ? Pour arriver à ce résultat, l'étude a utilisé les maths pour analyser la popularité des joueurs de chaque équipe. Et pas de Neymar, de Cristiano Ronaldo qui a encore fait parler de lui après le dernier match du Portugal, de Messi ou bien de Kylian Mbappé...

Le top 10 des joueurs les plus hot de la Coupe du Monde 2022

10. Joachim Andersen, Danemark (88.56%)