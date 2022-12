"C'est une honte d'humilier un tel homme" : la famille de Cristiano Ronaldo furieuse de le voir remplaçant, ils l'appellent à quitter la Coupe du monde

Là où Olivier Giroud semble être dans la forme de sa vie à 36 ans depuis son arrivée à l'AC Milan, Cristiano Ronaldo, 37 ans, apparaît à l'inverse traverser la pire période de sa carrière. Relégué sur le banc à Manchester United, puis viré cet automne par le club à cause de son comportement négatif, le presque quarantenaire ne peut même pas profiter de l'actuelle Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar pour retrouver le sourire.

Cristiano Ronaldo, remplaçant de luxe pour le Portugal

En cause ? Si le Portugal apparaît comme l'un des grands favoris de la compétition en raison des talents qui composent son groupe et de la force tranquille que l'équipe laisse transparaitre sur le terrain à chaque match, en atteste sa victoire 6-1 contre la Suisse ce mardi 6 décembre en huitième de finale, c'est peu dire que l'ex-star du Real Madrid n'a vraiment pas d'incidence sur ces résultats.

Avec un seul but marqué en quatre matchs (et une tentative de vol ridicule), Cristiano Ronaldo a surtout vu son temps de jeu diminuer au fil des rencontres, allant jusqu'à se contenter d'un rôle de remplaçant cette semaine avec seulement seize petites minutes offertes par Fernando Santos, le sélectionneur, une fois la victoire acquise. Un statut inhabituel pour celui qui a longtemps été considéré comme le héros de tout un pays, qui ne fait bien évidemment pas du tout plaisir au principal intéressé (on a pu le voir bouder à la fin du match contre la Suisse), et encore moins à sa famille.

La famille du joueur pète un câble face à ce traitement

"Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes, a notamment balancé Georgina Rodriguez, sa compagne, à l'occasion d'un post Instagram. Les fans n'ont pas cessé de te clamer et de crier ton nom". Attention, elle a également tenu à saluer ses coéquipiers pour la qualification, "Félicitations au Portugal", mais son message n'est pas passé inaperçu (tensions à venir au sein du groupe ?) et a même inspiré Elma et Katia Aveiro, les soeurs du sportif.

Dans une story Instagram, la première n'a ainsi pas masqué sa colère face au traitement réservé à Cristiano Ronaldo, "Rui Santos, de quoi va-t-il s'excuser ? C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné", là où la seconde, toujours sur Insta, s'est révélée bouleversée. "Je voulais vraiment qu'il rentre à la maison, quitte l'équipe nationale et s'assoie à côté de nous pour qu'on puisse le serrer dans nos bras et lui dire que tout va bien, lui rappeler ce qu'il a conquis et de quelle maison il venait, a-t-elle déploré. Tu es grand et les petits ne se rendent pas compte à quel point tu es énorme. Viens chez toi. C'est là que tu es compris et aimé. Comme toujours. Où tu as toute la gratitude." Rien que ça.