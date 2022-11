"Fin de carrière minable", "C'est une honte" : les supporters défoncent Cristiano Ronaldo après son interview contre Manchester United

Ce n'est pas un secret, Cristiano Ronaldo a un ego encore plus développé qu'il a marqué de buts dans sa carrière. Il suffit de le voir agir sur un terrain de football ou de l'écouter en interview pour réaliser qu'il s'imagine être le roi du football et une véritable légende de ce sport. A croire qu'il n'a jamais regardé Game of Thrones et donc entendu la fameuse réplique de Tywin : "Tout homme qui doit rappeler, 'Je suis le roi', n'est pas un vrai roi".

Cristiano Ronaldo défonce son club et son entraîneur...

Et en parlant d'interview pour laisser parler son gigantesque melon, l'attaquant de Manchester United vient justement d'en accorder une à Piers Morgan en Angleterre. A cette occasion, plutôt que de s'excuser pour son comportement déplorable depuis cet été (il a notamment quitté le stade en plein match car il n'était pas content de ne pas jouer) ou de faire amende honorable pour ses performances décevantes cette saison (3 buts seulement en 16 matchs), Cristiano Ronaldo a tout simplement décidé de dézinguer son club et son entraineur.

"Je ne respecte pas Erik ten Hag, parce qu'il ne me montre pas de respect. Si vous ne me respectez pas, jamais je ne vous respecterai en retour", a-t-il dans un premier temps balancé, aigri de ne plus être titulaire. Puis, dans un second temps, il s'est attaqué à la direction de Manchester United qui lui a pourtant offert un contrat en or pour le faire revenir : "Je me sens trahi. Je m'en fous [de ce qu'on pense], les gens doivent savoir la vérité. Oui, je me sens trahi. J'ai le sentiment que des gens ne voulaient pas de moi ici". Il l'a ajouté plus loin, "Il n'y a aucun progrès. Depuis que Sir Alex est parti, je n'ai vu aucune évolution. Rien n'a changé".

Enfin, mécontent de voir d'anciens coéquipiers critiquer son rendement et son attitude actuelle envers United, Cristiano Ronaldo s'en est également pris violemment à Wayne Rooney, légende du club et de l'Angleterre : "Je ne sais pas pourquoi il me critique si méchamment... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai..."

... les supporters réclament son départ

Un manque de classe et de recul navrant, d'autant plus pour un joueur de 37 ans qui approche de la retraite, qui n'est pas du tout passé inaperçu. Et sans grande surprise, les supporters de Manchester United et les fans de foot s'avouent aujourd'hui saoulés d'un tel comportement et ne rêvent que d'une seule chose : son départ de l'équipe.

"Cristiano Ronaldo est décevant. Avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, la priorité devait être la transmission, le conseil, l'encadrement mais il essaie de ramener la lumière sur lui. Vivement son départ immédiat" peut-on lire sur Twitter, tout comme "L'interview va tuer la dynamique en pleine saison d'une équipe qui allait mieux. Manque de classe de Ronaldo, sa fin de carrière est minable et on assiste à l'agonie d'un joueur en or", "Ronaldo n'est qu'un égoïste, ça confirme juste ce que je pensais de lui. Un grand de l'histoire qui n'a même pas l'humilité d'être heureux et fier des victoires de ceux qui l'ont accompagné et aidé à remporter tous ses titres. Quelle honte !", ou encore "Que Ronaldo se barre de ce club. C'est une honte. Aucun joueur n'a le droit de cracher sur son club comme ça. Personne n'est plus grand que son club".

Torpiller à ce point sa propre légende au sein du club qui lui a permis de tout gagner (Ballon d'Or, Ligue des Champions...), c'est de l'art.