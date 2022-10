"Quel plouc !", "une attitude honteuse" : le dernier caprice de Cristiano Ronaldo fait halluciner les fans de foot

"Cache-toi sale finito"

Un comportement indigne d'un joueur de foot professionnel qui laisse craindre que ses états d'âme se reflètent dans la vie de groupe et qui, sans surprise, n'a pas du tout fait plaisir aux internautes, saoulés d'assister aux caprices de la star. "Mais quel manque de respect de la part de Cristiano Ronaldo de rentrer aux vestiaires avant même la fin du match. C'est énervant cette attitude... T'es un champion, ta carrière parle pour toi, mais respecte les choix du coach et soutiens tes coéquipiers jusqu'au bout !" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Vous pouvez me sortir toutes les excuses sur l'attitude de Ronaldo, il n'y en a pas. T'es dans un sport co. où l'esprit de groupe est plus qu'important. T'accompagnes tes coéquipiers jusqu'au bout, t'agis en tant que leader et tu félicites, c'est la moindre des choses..." ou encore "Cristiano Ronaldo est trop trop égoïste même quand l'équipe joue bien et gagne et qu'il joue pas tu vois dans son visage qu'il n'est pas content. Bah mec cache toi sale finito".

Là où Cristiano Ronaldo assure être prêt à poursuivre sa carrière jusqu'à l'Euro 2024, il est peut-être finalement temps pour lui de raccrocher avant de définitivement salir son image. Que Kylian Mbappé fasse attention, il a désormais un gros concurrent pour le Melon d'Or 2022.