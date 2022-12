"Messi mérite d'être champion" : ces deux ex-joueurs de l'Equipe de France soutiennent l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022

Qui de l'Argentine ou de la France décrochera sa troisième étoile ? La réponse, c'est ce dimanche 18 décembre à partir de 16h, en direct du Qatar pour la grande finale de la Coupe du Monde 2022. Nous, on a déjà choisi notre camp et on soutiendra (évidemment) nos Bleus ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

Après le message de Marine El Himer qui a soutenu le Maroc (et on sait désormais pourquoi : elle serait en couple avec l'un des joueurs de l'équipe marocaine), ce sont d'autres déclarations qui ont fait bondir les internautes. Alors que tout le monde se déchire au sujet de Karim Benzema après un post énigmtique sur Instagram, deux anciens joueurs de l'équipe de France se sont attirés les foudres des twittos. Et on a presque envie de dire que c'est un peu mérité.

Ces deux anciens Bleus soutiennent l'Argentine

Depuis quelques jours, les anciens joueurs des Bleus sont sollicités pour donner leur avis sur la grande finale entre l'Argentine et la France. Et certains penchent plus dans le camp de la team de Lionel Messi. C'est le cas d'André Pierre Gignac qui a disputé la Coupe du monde et l'Euro 2016 et de David Trezeguet (champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000).