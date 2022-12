Marine El Himer attaquée pour son soutien au Maroc : elle serait en couple avec un footballeur marocain, et répond cash aux critiques

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 opposant la France et le Maroc. Marine El Himer a clairement affiché son soutien aux Lions de l'Atlas. Dans sa story Insta, la candidate de la télé-réalité Les Cinquante a notamment publié une photo de coq bleu, blanc, rouge (symbole français), en écrivant : "rfissa mercredi". En clair, elle espérait que les Marocains battent les Français et les réduisent en "rfissa", un plat marocain à base de poulet. Malheureusement pour elle, les Bleus ont gagné 2-0 et depuis, elle est la cible de nombreuses critiques et insultes.

"Je suis extrêmement offensée"

Ce vendredi 16 décembre 2022, elle a pris la parole en story pour se justifier. "Je m'appelle Marine El Himer, je suis née et j'ai grandi en France, j'ai étudié puis travaillé en France et je suis fière et riche d'avoir la double nationalité Française et Marocaine. Jusqu'ici j'avais le sentiment et la joie d'avoir gagné deux fois : en honorant mon pays d'origine, le Maroc, qui a marqué les esprits du monde entier de par son incroyable parcours; mais aussi en célébrant la victoire de mon pays natal, la France, pour son passage en 1/2 finale de Coupe du Monde", écrit tout d'abord l'ex de Julien Guirado.