"Dans quelques mois, elle va être d'origine russe" : cette candidate de télé-réalité soutient le Maroc face à la France, les internautes ragent

Alors que la femme d'Areola a vécu l'enfer à cause du match France-Angleterre, les supporters ont hâte de voir les autres rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. France-Maroc, pour la demi-finale, fait partie des matchs très attendus. Sauf que cette candidate de télé-réalité française soutient l'équipe marocaine, et non les Bleus. C'est une influenceuse qui était au casting dans Les Cinquante qui a choisi de soutenir l'équipe du Maroc et non l'équipe de France.

De qui s'agit-il ? En dehors des Cinquante, elle a participé à plusieurs émissions : Les Apprentis Aventuriers 5, Les Marseillais à Dubaï, Objectif Reste du Monde, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5 et 6, Les Princes de l'amour 5 et 7... Autre indice : c'est la soeur jumelle d'Océane El Himer. Eh oui, c'est Marine El Himer !

Sur Instagram, Marine a posté une séries de photos au Mondial, avec en légende : "On se donne rdv en demi-finale in sha allah", suivi d'un émoji lion en référence aux Lions de l'Atlas. Et dans sa story Insta, elle a aussi publié une photo de coq bleu, blanc, rouge (symbole français), en écrivant : "rfissa mercredi". En clair, elle espère que les Marocains battront les Français, les réduiront en "rfissa", un plat marocain à base de poulet.