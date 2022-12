"Ils nous font clairement chi*r" : la femme et les enfants de ce joueur des Bleus ont vécu un vrai enfer avec le match France - Angleterre

Les Bleus continuent l'aventure de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane ou encore Théo Hernandez seraient-ils sur le point d'obtenir une troisième étoile ? En tout cas, l'équipe de France de Didier Deschamps jouera en demi-finale du Mondial : le match France-Maroc sera ce mercredi 14 décembre 2022, à partir de 20h. Mais c'est le match précédent qui continue de faire parler sur les réseaux, France-Angleterre (2-1). Pas seulement pour les buts d'Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud, mais surtout pour... la femme d'Alphonse Areola, le troisième gardien.

Marrion Areola raconte son cauchemar avant le match France-Angleterre

Eh oui car l'ancien joueur du PSG vit à Londres, au Royaume-Uni, depuis 2020. Il a été dans le club anglais de Fulham avant d'intégrer West Ham. Et comme il est chez les Bleus (qui ont été moqués dans un classement), mais habite outre-Manche avec sa famille, sa femme Marrion Areola et ses enfants auraient eu des problèmes avec les voisins à cause de la rencontre entre la France et l'Angleterre. Elle a raconté son calvaire avant le match dans un post Instagram : "Être Français dans un pays anglophone n'est jamais évident ! Toute la semaine on a été moqué !".