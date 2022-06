Océane et Marine (Les Apprentis Aventuriers 5) fracassent Giuseppa après leur abandon : elle assume et leur répond

"J'ai repris 5 kilos et mon coeur est apaisé, pas d'inquiétude" a répondu Giuseppa dans sa story Instagram, "Pour Les Apprentis Aventuriers, c'est une AVENTURE DE STRATEGIE, c'est chacun pour sa peau et pour aller en finale, il y a des risques à prendre et j'assume ne pas avoir eu peur de les avoir pris. J'ai été stratège car c'est le but du jeu avant tout, ne l'oublions pas. C'est pas les aventures de d'habitude où on est en famille. Là, c'était différent et malheureusement, c'est le jeu. Je précise que je n'ai absolument rien contre les personnes contre qui j'ai fait des stratégies à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas réciproque mais dans un jeu de compétition, il faut savoir ne pas avoir peur de jouer".

Giuseppa répond aux jumelles : "On n'est pas là pour fonder une famille mais se battre les uns contre les autres"

L'influenceuse qui a aussi lancé sa chaîne YouTube et qui est toujours en couple et in love de Paga a précisé : "Peut-être que j'ai mal agi et je le reconnais. Et je m'en excuse aussi. Mais je ne fais pas les apprentis et je ne me saigne pas à crever de faim pour sauver la peau des gens, c'est une compétition et la stratégie, c'est fait pour aller le plus loin possible. Je regrette rien sur ce sujet, je regrette simplement parfois d'avoir été beaucoup trop loin dans mes comportements et dans mes paroles. Quant au reste, c'est un jeu. On n'est pas là pour fonder une famille mais se battre les uns contre les autres".

Océane a repartagé des posts qui clashait Giuseppa dans sa story. Et Giuseppa a répondu à Océane : "Et en ce qui concerne cette story, je n'ai qu'une seule chose à dire : c'est complètement l'hôpital qui se fout de la charité, 3 mois plus tard, à bientôt 30 ans, elle ne pense qu'à attaquer sur les réseaux sur le nombre de mecs que je me suis tapée (WAOUUH). Où est le rapport avec une élimination ? Je ne me rabaisserai pas à ça mais la liste de ton côté est pas mal non plus, ne l'oublions pas. Ne mélangeons pas la stratégie, la télé et nos histoires de cul ! ça serait bien trop dur à gérer !".