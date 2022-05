SONDAGE Les Apprentis Aventuriers 5 : qui va gagner ? On prend les paris !

Les Apprentis Aventuriers 5, ça commence ce lundi 16 mai 2022 sur W9 ! L'épisode 1 et l'épisode 2 de cette nouvelle édition, animée par Laurent Maistret (Koh Lanta) et non plus par Moundir (qui avait donné les raisons de son départ), sont diffusés aujourd'hui. Pour rappel, une saison 5 avait été tournée puis annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Une toute nouvelle version a depuis été tournée, avec au casting : Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Paga et Giuseppa, Adixia et Simon, Christopher et Océane El Himer, Marine El Himer et Adrien, Marwa et Kelegh, Nicolo et Virginie.

Mais parmi ces 7 binômes, qui va gagner ? Jessica et Thibault, désormais mariés et parents de deux enfants qui sont habitués au luxe de Dubaï ? Paga et Giuseppa, le jeune couple amoureux qui vit à Marseille et dont les caractères explosifs vont faire parler ? Adixia et Simon, qui sont les ex de Paga et Giuseppa et sont déterminés à les battre ? La très sportive Océane et Christopher, l'ancien candidat des Ch'tis qui fait son retour dans la télé-réalité ? La toute aussi sportive Marine El Himer, la soeur jumelle d'Océane, qui se retrouve avec Adrien, l'ex-copain de Lena vu dans Les Princes de l'amour 9 ? Marwa et Kelegh, qui étaient aux aussi dans Les Princes de l'amour 9 en tant que prétendants ? Ou Nicolo et Virginie, vus récemment dans 10 couples parfaits 5 et qui risquent de ne pas se faire beaucoup d'amis ?

Selon toi, qui va gagner Les Apprentis Aventuriers 5 ?