Les Ch'tis : Gaëlle, Jordan, Christopher... que deviennent les candidats de l'émission culte de W9 ?

Adixia Romaniello

Après Les Ch'tis, Adixia a longtemps fait parler d'elle pour sa relation avec Paga. Les téléspectateurs ont pu suivre leur histoire dans Les Ch'tis VS Les Marseillais : La Revanche, Les Marseillais et les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2, Les Marseillais South Africa, Les Marseillais South America, Les Marseillais Australia et Les Marseillais Asian Tour. Elle a ensuite fait une pause pour se consacrer à sa carrière de DJ avant de revenir à la télé dans Les Reines du shopping et Objectif Reste du Monde, où elle s'est mise en couple avec Illan Cto. Les deux candidats se sont séparés quelques semaines après le tournage.

Adixia a ensuite rejoint son équipe du reste du monde pour Les Marseillais VS Le reste du monde 6. Depuis l'aventure, elle est en couple avec Simon Castaldi. Malgré les critiques sur leurs différences d'âge, ils filent le parfait amour et ont même le projet d'emménager ensemble : "On est sur une vraie relation sérieuse", a confié le fils de Benjamin Castaldi. Simon ne manque d'ailleurs pas de soutenir Adixia dans sa carrière musicale.