Kelly Helard maman de son deuxième enfant accouché fille bébé Mamans et célèbres

Kelly Helard a ensuite expliqué dans sa story : "Je prends le relais... papa Neymar se repose", "merci à tout le monde je viens juste de reprendre mon téléphone. On est très heureux, on va très bien. Un accouchement un peu spécial je vous raconterai". Il faut dire que Kelly et Neymar ont passé presque 24 heures à l'hôpital. Pendant que la maman était hospitalisée, le papa postait des stories pour donner des nouvelles et se demandait pourquoi ça prenait autant de temps. On en saura donc plus dans les heures à venir sur cet accouchement qui a donc été particulièrement compliqué d'après les parents.