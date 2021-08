Les Ch'tis : l'émission bientôt de retour... mais pas à la télé ?

Sauf qu'il a précisé que cette fois, le programme devrait revenir non pas sur W9, à la télévision, "mais cette fois sur une chaîne YouTube". Quels candidats et quelles candidates pourraient être de retour ? "Vincent, Gaëlle, Tressia et tous les anciens Ch'tis ont été contactés pour refaire ce remake ! A voir si ça se fait ! Qu'en pensez-vous ?" a-t-il indiqué.

Shogun, Gaëlle, Tressia et Adixia de retour ?

Comme le blogueur @vaarruecos l'a expliqué, les anciens candidats des Ch'tis auraient tous été contactés pour la nouvelle émission. Du coup, côté casting, on imagine déjà revoir :

-Vincent Shogun de son vrai nom Vincent Cohen Szewczyk (qui a depuis fait Les Ch'tis VS Les Marseillais : La Revanche, Les Marseillais et Les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais South Africa, Les Marseillais Asian Tour, Les Princes de l'Amour 4, Les Anges 9, Les Vacances des Anges 2, La Villa des Coeurs Brisés 4, La Bataille des Couples, Moundir et les Apprentis Aventuriers 4)

-Gaëlle Petit (qui a depuis fait Les Marseillais à Rio, Les Ch'tis VS les Marseillais 1, 2, 3 et 4, La Villa des Coeurs Brisés 3).

-Jordan Faelens (qui a depuis fait Les Marseillais en Thaïlande, Les Marseillais Asian Tour, Les Ch'tis VS les Marseillais, Les Anges 9, Les Vacances des Anges 2, La Villa des Coeurs Brisés 4)

-Tressia Bertin (qui a depuis fait Les Ch'tis VS les Marseillais, Les Marseillais et les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais à Rio, Les Marseillais en Thaïlande, Les Marseillais South Africa, Les Marseillais Asian Tour, La Villa des Coeurs Brisés 3, Les Vacances des Anges 3, Moundir et les Apprentis Aventuriers 4)

-Adixia Romaniello (qui a depuis fait Les Ch'tis VS Les Marseillais : La Revanche, Les Marseillais et les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2, Les Marseillais South Africa, Les Marseillais South America, Les Marseillais Australia, Les Marseillais Asian Tour, Objectif : Reste du monde)

-Kelly Helard (qui a depuis fait Les Anges 6, Moundir et les Apprentis Aventuriers 2, Les Vacances des Anges 2, Mamans & Célèbres)

-Hillary Vanderosieren (qui a depuis fait Les Ch'tis VS Les Marseillais, Moundir et les Apprentis Aventuriers 1 et 3, Les Marseillais et les Ch'tis VS Le Reste du Monde, Les Marseillais VS Le Reste du Monde, Les Marseillais South America, Les Princes et les Princesses de l'Amour, La Villa : la Bataille des Couples, Les Anges 11, Les Anges 12, Mamans & Célèbres)

-Vanessa Lawrens (qui a aussi fait La Maison du Bluff 4, La Maison du Bluff 5, Friends Trip 2, Les Anges 5, Les Anges 6, Les Anges 11, Les Anges 12, La Villa des Coeurs Brisés 3)

Mais aussi Céline Dasting, Christopher Via Putje, Jeoffrey Romlands, Charles Vassal, Bilal Santiago ou encore Jérémy Lambert.