Gaëlle Petit victime de chantage pour des photos nue : "J'avais envie de mourir"

"Je me suis retrouvée à 23 ans à avoir des photos nue de moi partout sur le web"

Très discrète depuis plusieurs années, Gaëlle Petit a accepté l'invitation de Jeremstar pour venir témoigner sur le harcèlement dont elle a été victime à cause de photos d'elles nue réalisées avant qu'elle ne devienne célèbre : "Avant de faire de la télé-réalité, j'étais bête et inconsciente. J'ai fait des photos nue qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. À cette époque là je n'étais pas connue", explique-t-elle au blogueur avant d'ajouter : "Un an ou deux ans plus tard, je me suis retrouvée à la télé dans Les Ch'tis. Et en plein boom, quand ça a commencé à cartonner, les photos sont sorties."

C'est ainsi que la descente aux enfers de la star de télé-réalité a commencé il y a 8 ans : "Je me suis retrouvée à 23 ans à avoir des photos nue de moi partout sur le web, sans vraiment comprendre ce qu'il se passait et puis de l'autre côté, avec un prédateur qui utilisait ses photos sous forme de chantage. J'étais complètement nue, habillée avec seulement un petit bijou. J'étais clairement à poil, il ne faut pas déconner", raconte l'influenceuse.

"J'ai toujours eu peur"

Gaëlle Petit poursuit : "Je suis tombée sur quelqu'un qui avait sûrement des problèmes de puissance. Il a utilisé son petit pouvoir en me faisant chanter avec ces photos. Ça fait partie d'une des erreurs que j'ai pu faire, qui s'est retournée contre moi de manière foudroyante au moment où j'étais en pleine gloire (...) Je l'ai contacté et je lui ai dit 'c'est pas cool ce que tu as fait'."

Celle qui a été en couple avec Jordan continue : "Je me souviens bien de ses paroles il m'a dit 'écoute fais pas la maline, j'ai d'autres trucs, j'aurais pu te faire d'autres trucs, t'étais assez grande, je t'ai pas forcée à les faire, t'étais bien contente de les avoir, maintenant calme toi, fais pas ta maline, si tu veux j'en sors d'autres'. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis soumise, j'ai fermé ma bouche. Pendant des années, j'ai flippé ma race, j'ai toujours eu peur."

"Il y a un prix à payer quand tu es médiatisé"

L'ex-candidate phare des Ch'tis avoue ensuite : "J'ai 23 ans je suis chez moi dans mon petit studio à Lens et je sais que la terre entière va savoir que j'ai fait des photos nue, que je regrette. Ma famille entière va le savoir, mes amis, ma communauté, je n'imaginais pas que ça allait être ça la suite. Je suis effondrée, j'ai peur, je suis dans ma solitude et je vis avec ça. Je m'étais même dit j'arrête la télé, c'est un échantillon de ce que je vais subir après (...) Il y a un prix à payer quand tu es médiatisé. On brille, mais derrière le rideau il se passe plein de choses et tu paies le prix fort. Les gens adorent parce que tout le monde participe à ça. Sauf que derrière il y a des humaines qui meurent. J'étais chez moi, seule, j'étais en train de mourir, j'avais personne, aucun soutien, J'avais envie d'arrêter ma vie maintenant, t'as envie de mourir."