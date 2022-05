SONDAGE Grey's Anatomy : quelle mort était la plus déchirante ? Le choix impossible

L'épisode 8 de la saison 18 de Grey's Anatomy est diffusé ce mercredi 4 mai 2022 sur TF1. L'occasion pour PRBK de te proposer un sondage pour savoir quelle mort a été la plus déchirante dans Grey's Anatomy ! Alors, quel décès entre Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan), George O'Malley (T.R. Knight), Lexie Grey (Chyler Leigh) et Derek Shepherd (Patrick Dempsey) était le plus touchant ? Le choix impossible !

Quelle mort t'a fait le plus chialer dans Grey's Anatomy ? Denny Duquette George O'Malley Lexie Grey Derek Shepherd