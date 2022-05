SONDAGE Twilight : team Edward ou team Jacob ? Le choix difficile

Ce lundi 2 mai 2022, Twilight 4 (Twilight chapitre 4 : Révélation, 1ère partie) est diffusé à partir de 21h05 sur W9. L'occasion de te proposer un sondage sur la célèbre saga, inspirée des romans de Stephenie Meyer. Dans le premier volet, Bella Swan (Kristen Stewart) se retrouve tiraillée entre son coup de coeur pour Edward Cullen (Robert Pattinson) et son amitié ++ envers Jacob Black (Taylor Lautner). Et alors qu'au final, SPOILERS, Bella termine avec Edward et Jacob finit avec leur fille Renesmée, beaucoup de fans shippaient le couple Bella / Jacob. Alors, t'es plutôt team Edward ou team Jacob ? Le choix est dur, mais donne-nous ton avis !

Le sondage Edward VS Jacob