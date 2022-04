SONDAGE 365 Jours 2 : team Massimo ou team Nacho ? Le choix impossible

365 Dni 2, alias 365 jours : Au lendemain en VF, est dispo sur Netflix. Alors que la bande-annonce de 365 Dni 2 donnait chaud, il est clair que les scènes de sexe sont encore plus nombreuses dans la suite que dans le premier volet. Mais surtout, en plus de l'habituel beau gosse Massimo Torricelli (joué par Michele Morrone) qui était dans le premier film, les fans peuvent aussi découvrir un nouveau BG dans le deuxième : Nacho (Simone Susinna). Eh oui, Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) va hésiter entre son mafieux sicilien et le jardinier qui est plein de secrets. Et toi, tu as une idée du perso que tu aurais choisis ?

A toi de choisir entre Massimo et Nacho