365 Dni : qui est Michele Morrone (Massimo), le Christian Grey italien qui fait fantasmer ?

C'est le film phénomène du moment : depuis sa mise en ligne sur Netflix le 7 juin dernier, 365 Dni (365 jours) rencontre un véritable succès sur la plateforme. Adapté du roman de Blanka Lipińska, ce film érotique polonais suit la relation de Laura Biel (Anna Maria Sieklucka), femme de caractère dont le couple bat de l'aile, qui tombe entre les mains de Massimo Toricelli (Michele Morrone), riche mafieux sicilien dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Si certains se disent gênés et choqués par certaines scènes de sexe, d'autres fantasment déjà sur le ténébreux Massimo Toricelli, au point de le préférer à Christian Grey... Mais qui est Michele Morrone, son interprète ?

Qui est Michele Morrone, l'interprète du sexy Massimo Toricelli ?

Né le 3 octobre 1990 à Melegnano, en Italie, il a intégré une troupe de théâtre, la "Teatro Fraschini di Pavia", avant de commencer sa carrière d'acteur en 2013, dans le film italien 2 + 2 = 5. C'est à 21 ans qu'il décroche un petit rôle dans une série italienne intitulée Come un delfino. Malgré plusieurs rôles dans la troisième saison des Médicis : Maîtres de Florence ou encore Sirens, c'est cependant son rôle dans 365 Dni qui lui ouvrira les portes d'une carrière internationale, comme il l'a confié dans une interview au Western Journal : "J'ai décidé de m'impliquer dans ce film, même si bien sûr j'ai dû repenser cette décision. Ce fut pour moi l'occasion d'aller au-delà de l'Italie, de commencer une carrière internationale. Et comme vous pouvez le voir, ça a payé".

Un compte Instagram aussi hot que 365 Dni

Mais son talent ne se résume pas à l'acting. En 2016, il a participé à la version italienne de Danse avec les Stars et s'est aussi essayé à la chanson. Il a enregistré plusieurs titres dont le single Feel it et a dévoilé en février 2020 son premier album "Dark Room". L'artiste partage d'ailleurs son talent sur Instagram, où il poste des photos de lui avec ses deux enfants, nés de son mariage avec Rouba Saadeh, dont il a divorcé en 2018, mais aussi beaucoup de photos sexy, pour le plus grand bonheur de ses fans. Si une suite de 365 Dni n'a pas encore été annoncée officiellement, il y a de grands espoirs de retrouver Massimo Toricelli, non seulement parce que la fin se termine sur un cliffhanger, mais parce qu'une suite est présente dans les livres... Patience donc !