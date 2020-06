365 Dni sur Netflix : voilà ce qui se passe dans la suite des livres

365 Dni se termine sur un cliffhanger

De nombreux téléspectateurs avaient suivi la trilogie Fifty Shades of Grey avec Dakota Johnson et Jamie Dornan au cinéma, inspirée des livres signés E. L. James. Et maintenant, les internautes sont nombreux à parler de 365 Dni sur Netflix, qui se veut aussi une rom-com érotique. L'histoire ? Massimo Toricelli (Michele Morrone) voit le visage de Laura (Anna Maria Sieklucka) après s'être fait tirer dessus. Après 5 ans à la chercher, il la recroise lorsqu'elle est en vacances avec son mec et des amis... et la kidnappe. Le mafieux sicilien séquestre la touriste polonaise chez lui en lui donnant 365 jours, soit 1 an, pour tomber amoureuse de lui.

Entre syndrome de Stockholm et amour, Laura finit par tomber amoureuse de son kidnappeur avant la fin de l'année. Mais ce 50 nuances de Grey polonais qui divise se finit sur un gros cliffhanger. Attention spoilers ! A la fin, Laura, enceinte de Massimo, est en voiture avec sa BFF Olga (Magdalena Lamparska). En passant sous un tunnel, leur véhicule ne ressort jamais. Ont-elles eu un accident ? Ont-elles été assassinées ? La dernière scène montre une voiture de secours et la police arriver sur les lieux de l'accident.

Découvrez ce qui se passe ensuite pour Laura et Massimo

Alors que 365 Dni est dispo sur Netflix, sachez que le film est aussi inspiré d'une trilogie littéraire écrite par Blanka Lipińska. Alors que se passe-t-il dans les deux autres tomes ? Dans le deuxième livre, appelé Ten dzień (qui signifie Ce jour en français, ndlr), les lecteurs découvrent que Laura a été (encore) enlevée par un concurrent de Massimo. Et alors que le gangster fait tout pour retrouver sa fiancée, celle-ci commence à avoir des sentiments pour son nouveau ravisseur. Mais la fin est un happy ending : Massimo réussit à récupérer Laura et malgré la crise que leur couple vient de traverser, ils préparent leur mariage.

Dans le troisième volet, Kolejne 365 dni (soit 365 autres jours en français, ndlr), la cérémonie de mariage a enfin lieu avant la naissance de leur bébé. Sauf que quelques jours plus tard, Laura est de nouveau touchée par un drame : elle se fait tirer dessus. Massimo doit lors décider de sauver la vie de sa femme ou celle de leur enfant encore dans le ventre...