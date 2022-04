365 Dni 2 : la bande-annonce qui donne chaud et la date de sortie sont là (et c'est pour très bientôt)

Le 9 juin 2020, Netflix mettait en ligne le film 365 Dni (ou 365 jours en français), adapté des romans de la polonaise Blanka Lipińska. Si le film faisait presque instantanément le buzz et se retrouvait dans le top des programmes les plus vus partout dans le monde, il a aussi fait polémique pour son intrigue. Pour rappel, ce nouveau Fifty Shades of Grey racontait l'histoire de Laura (Anna Maria Sieklucka), une jeune femme qui tombe entre les mains de Massimo (Michele Morrone), un mafieux dominateur très sexy qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui.

Sexe et nouveaux problèmes dans 365 Dni 2

Presque deux ans après la sortie du premier film, Massimo et Laura sont donc de retour dans 365 jours : au lendemain / 365 Dni 2. Dans ce nouveau film, leur vie en apparence parfaite va être complètement chamboulée. S'il y aura (évidemment) de nouvelles scènes de sexe torrides, Massimo et Laura vont aussi faire face à de nombreux problèmes. Comme par exemple l'arrivée d'un beau gosse qui va mettre leur couple en péril. Bon, la bande-annonce à voir dans notre diaporama n'en dit pas trop sur l'intrigue mais regarde-t-on vraiment ce film pour l'intrigue ? La réponse est évidemment non.

Le film dispo le...

Quant à la date de sortie ? Bonne nouvelle, c'est dans très peu de temps que l'on pourra découvrir 365 Dni 2 : le film sortira le 27 avril sur Netflix soit dans moins de 20 jours. Et il faut se préparer : l'autrice de la saga que PRBK avait rencontré pour une interview a dévoilé que ce 2ème volet contiendra "la scène de sexe la plus difficile" qu'elle a créée. Tout un programme ! 365 Dni devrait aussi avoir un troisième volet pour prolonger le plaisir.