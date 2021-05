365 Dni 3 se confirme : en plus de 365 Dni 2, Netflix veut prolonger le plaisir

Malgré l'énorme polémique qui a entouré 365 Dni à sa sortie sur Netflix, accusé de glamouriser le viol, le film est sur le point de devenir une véritable franchise. C'est Deadline qui vient de révéler la nouvelle (qui n'a pas encore été officialisée par la plateforme), ce sont deux nouveaux épisodes qui s'apprêtent à être tournés coup sur coup.

Deux nouveaux films pour 365 Dni

Si Michele Morrone nous avait déjà confirmé un 365 Dni 2 en interview, d'après les rares informations connues à ce jour et dévoilées par le site américain, Anna-Maria Sieklucka devrait aussi reprendre son rôle de Laura, ce qui confirmerait donc la survie de cette dernière, et Magdalena Lamparska serait également de retour en tant qu'Olga. Et du côté des nouveaux visages ? C'est encore le mystère, même si le casting de Simone Susinna pour incarner Nacho semble déjà acté.

Côté histoire, attendez-vous à du Fifty Shades of Grey avec une relation toujours plus compliquée pour Laura et Massimo. Et pour cause, cette fois-ci, ce sont les liens de la famille de Massimo qui pourraient compliquer leur idylle, ainsi que l'arrivée d'un mystérieux inconnu prêt à utiliser tous les moyens possibles pour charmer Laura. Deux psychopathes pour le prix d'un, un sacré mauvais karma pour la pauvre héroïne.

Une suite en mode "toujours plus"

Pour l'anecdote, Blanka Lipinska - l'autrice de la saga littéraire 365 Jours dont est adaptée la saga de films, s'est récemment confiée à Purebreak au sujet de cette possible suite à venir sur nos écrans. Et selon elle, le second épisode devrait être en mode "toujours plus" avec une montée en puissance de tous les enjeux.

Si elle n'a bien évidemment rien dévoilé de trop spécifique pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore lu ses livres, elle a tout de même confié ceci : "Vous pouvez vous attendre à encore plus de sexe que dans le premier film. Beaucoup beaucoup plus. Mais aussi à de beaux paysages, beaucoup d'amour entre les personnages principaux, mais aussi à encore de plus de drames et plus de Laura et Massimo".