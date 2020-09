365 Dni 2 : Michele Morrone nous révèle la date de tournage de la suite (Interview)

Il n'y a désormais plus de doute : le film à succès 365 Dni aura bel et bien une suite ! Malgré les nombreuses polémiques autour du long-métrage Netflix, accusé de faire l'apologie du viol, Maria Sieklucka (Laura Biel) et Magdalena Lamparska (Olga), et Michele Morrone (Massimo Torricelli) ont confirmé qu'un deuxième volet était en préparation. Reste à savoir quand il sera tourné, sachant que le tournage a été décalé à cause de la pandémie de coronavirus : "on ne sait pas encore quand à cause du problème auquel le monde est confronté, la Covid-19, mais c'est sûr que nous allons le faire.", expliquait Michele Morrone début juillet.

Michele Morrone révèle la date de tournage de la suite de 365 Dni

Eh bien il semblerait qu'une date soit fixée ! De passage à Paris ce mardi 15 septembre 2020 pour la promo de son album "Dark Room", l'Italien a révélé lors d'une interview à retrouver très bientôt sur Purebreak quand allait commencer le tournage : "C'est prévu. Nous allons commencer à tourner en mai". Un tournage qui promet d'être particulier en raison de la crise sanitaire du coronavirus : "Bien sûr, ça va être difficile, mais les principales mesures vont être prises, comme la distanciation sociale, etc. On devra faire le test." En espérant qu'il ne soit pas repoussé d'ici là...

Rappelons que le film érotique est basé sur le roman de Blanka Lipińska et qu'il existe deux autres livres racontant la suite de l'histoire : Ten dzień (Ce jour) et Kolejne 365 dni (365 autres jours).